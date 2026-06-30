Уфимцу, отсидевшему за чужое преступление 13 лет, выплатят почти 4 млн

Почти 4 млн рублей за 13 лет в колонии получит оправданный житель Уфы Фатхулла Исхаков. Такое решение о размере компенсации принял сегодня Советский районный суд, сообщил юрист Виталий Буркин.
«В сумму компенсации вошел потерянный заработок за 13 лет колонии и стоимость изъятой коровы в счет оплаты услуг государственного защитника — адвоката. Как и в ситуации с оправданием, пришлось задействовать Верховный суд России — он отменил весной этого года решение Советского районного суда Уфы, которым незаконно осужденному в 1959 году присудили только 90 тысяч рублей в качестве потерянной за 13 лет колонии зарплаты», — пояснил правозащитник.
Как информировал «Башинформ», после оправдательного решения первоначально в своём иске Исхаков оценивал ущерб в 450 млн рублей. Районный суд Уфы присудил ему компенсацию в 31 миллион рублей, но потом после апелляции команды адвокатов Исхакова она была снижена ВС Башкортостана до 2 миллионов. Прибавка решением кассационного суда Самары еще четырёх миллионов не устроила пожилого мужчину. Он пошел искать правду в Верховном суде России, но там ему отказали в увеличении размера компенсации, оставив в силе решение кассации. Таким образом, «13 лет каторги», как говорит сам пенсионер, оценили в 6 млн рублей.
Напомним, уфимец был приговорен к лишению свободы по обвинению в покушении на убийство. 13 лет он провел в колонии. Мужчина утверждал, что ни в чем не виноват, и после освобождения десятки лет добивался отмены приговора, неправосудность которого доказывал, в том числе опираясь на признания свидетелей в оговоре и на материалы исследований, ставящие под сомнение выводы экспертизы о характере травм, полученных потерпевшими. В 2012 году один из свидетелей признался в совершении преступления, за которое был осужден Исхаков. Прокурор ввиду новых обстоятельств направил в суд соответствующее заключение. Через некоторое время он его отозвал и больше в суд не направлял. Много лет сохранялась неясность этого дела: прокуратура неоднократно прекращала его производство, суды по жалобам добивающегося реабилитации Исхакова с ней не соглашались, но и приговор заявителя не отменяли до мая этого года. Решение об отмене приговора 1959 года 25 мая 2023 года принял Верховный суд РФ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.