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11:39 (UTC+5), 30 Июня 2026

Уфимцу, отсидевшему за чужое преступление 13 лет, выплатят почти 4 млн

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Почти 4 млн рублей за 13 лет в колонии получит оправданный житель Уфы Фатхулла Исхаков. Такое решение о размере компенсации принял сегодня Советский районный суд, сообщил юрист Виталий Буркин.

«В сумму компенсации вошел потерянный заработок за 13 лет колонии и стоимость изъятой коровы в счет оплаты услуг государственного защитника — адвоката. Как и в ситуации с оправданием, пришлось задействовать Верховный суд России — он отменил весной этого года решение Советского районного суда Уфы, которым незаконно осужденному в 1959 году присудили только 90 тысяч рублей в качестве потерянной за 13 лет колонии зарплаты», — пояснил правозащитник.

Как информировал «Башинформ», после оправдательного решения первоначально в своём иске Исхаков оценивал ущерб в 450 млн рублей. Районный суд Уфы присудил ему компенсацию в 31 миллион рублей, но потом после апелляции команды адвокатов Исхакова она была снижена ВС Башкортостана до 2 миллионов. Прибавка решением кассационного суда Самары еще четырёх миллионов не устроила пожилого мужчину. Он пошел искать правду в Верховном суде России, но там ему отказали в увеличении размера компенсации, оставив в силе решение кассации. Таким образом, «13 лет каторги», как говорит сам пенсионер, оценили в 6 млн рублей.

Напомним, уфимец был приговорен к лишению свободы по обвинению в покушении на убийство. 13 лет он провел в колонии. Мужчина утверждал, что ни в чем не виноват, и после освобождения десятки лет добивался отмены приговора, неправосудность которого доказывал, в том числе опираясь на признания свидетелей в оговоре и на материалы исследований, ставящие под сомнение выводы экспертизы о характере травм, полученных потерпевшими. В 2012 году один из свидетелей признался в совершении преступления, за которое был осужден Исхаков. Прокурор ввиду новых обстоятельств направил в суд соответствующее заключение. Через некоторое время он его отозвал и больше в суд не направлял. Много лет сохранялась неясность этого дела: прокуратура неоднократно прекращала его производство, суды по жалобам добивающегося реабилитации Исхакова с ней не соглашались, но и приговор заявителя не отменяли до мая этого года. Решение об отмене приговора 1959 года 25 мая 2023 года принял Верховный суд РФ.

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