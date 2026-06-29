112 человек погибли при пожарах в Башкирии

В Башкирии с начала года при пожарах погибли 112 человек, из них 4 ребенка. Об этом сообщает главное управление МЧС по республике.

В ведомстве призывают жителей республики соблюдать правила пожарной безопасности.

«Не оставляйте детей одних дома. В случае пожара немедленно звоните в пожарную службу по номерам 01 или 112. Укажите точный адрес и подробности о пожаре. Во время пожара дышите через влажную ткань, не пытайтесь прятаться в шкаф или под кровать, выходите из помещения на улицу, не пользуйтесь лифтом, не открывайте окна и двери. От притока воздуха огонь разгорается еще больше», — отметили в МЧС по РБ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе на стройке в шахте лифта погиб рабочий.