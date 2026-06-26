В лесу под Уфой задержали 29-летнего наркосбытчика

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, в ходе личного досмотра оперативники обнаружили в сумке и изъяли у подозреваемого сверток с растительным веществом. Общая масса составила более 162 грамма, что является крупным размером.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты несколько полимерных контейнеров, содержащих разные вещества. Возбуждено уголовное дело за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Подозреваемый заключен под стражу. Максимальное наказание по данной статье - пожизненное лишение свободы.