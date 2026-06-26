Сухая трава стала причиной пожара в Уфе

За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрирован один случай загорания сухой растительности. Природный пожар произошел в Уфе. Его удалось оперативно потушить, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Всего, по данным ведомства, с начала 2026 года возникло 14 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 198 загораний сухой растительности на общей площади более 328 гектаров.