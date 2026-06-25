В Уфе трейлер с негабаритным грузом оборвал контактную сеть трамвая

Сегодня, 25 июня в 16.02 в южной части трамвайных путей Уфы произошел обрыв несущего троса контактной сети трамвая, сообщает администрация города. Причиной обрыва стал проезд негабаритного груза – автомашины с крупной цистерной, которая следовала по улице Ленина. В результате обрыва прекратилось движение трамваев по трамвайным маршрутам № 1 и №10.
Служба энергохозяйства МУП УфаГЭТ ведет восстановительные работы на контактной сети трамвая. Центральной диспетчерской службой МУП УфаГЭТ в 16.10 направлено сообщение в ГИБДД и МЧС.
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