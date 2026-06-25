В Башкирии женщина торговала опасными напитками

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, жительница Белорецкого района признана виновной по статье о производстве, хранении в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В суде установлено, что женщина в домашних условиях изготовила спиртосодержащую жидкость, которую хранила в своем домовладении и в последующем реализовала местному жителю за денежное вознаграждение.

Согласно заключению экспертизы, продукция являлась крепким спиртным напитком домашней выработки, содержала повышенную концентрацию вредных примесей и не соответствовала требованиям безопасности.

Подсудимая признала свою вину, ранее привлекалась к административной и уголовной ответственности за подобное деяние.

Суд назначил ей наказание в виде 180 часов обязательных работ.