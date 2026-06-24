В Уфе сотрудники ГАИ поймали подростка-мотоциклиста

Сотрудники полиции в рамках социальной кампании «Не рули, малай!» остановили мотоцикл «Минск» на улице Пришкольной в селе Максимовка. За рулём мототранспорта находился подросток, не имеющий достаточных навыков и знаний для управления.

На место происшествия была вызвана мать несовершеннолетнего. В её присутствии подростка отстранили от управления, а мотоцикл поместили на специализированную стоянку.

По данным ГАИ города, материалы проверки в отношении родителей были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Семью могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее в Уфе малыш угодил под колеса электровелосипедиста.