В Нижегородской области сообщили о жертвах при налете вражеских БПЛА

Двое жителей Нижегородской области погибли во время ночной атаки беспилотников, информирует pravda-nn.ru со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина. Еще двое получили ранения.
Известно, что при налете повреждены промышленный объект, автомобили и жилые дома. При этом критических разрушений инфраструктуры нет.
Всего силами ПВО сбито 23 БПЛА. Оперативные службы устраняют последствия случившегося.
Напомним, в Башкирии усилят защиту заводов и производств.
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