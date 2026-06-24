«Отказала — убил друга»: жителя Башкирии отправили за решетку

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, трагедия произошла в ночь на 10 июля 2025 года. Молодой человек вместе со своим другом и его сожительницей распивали спиртные напитки. Когда друг уснул, подсудимый начал приставать к женщине с предложением интимной связи. Получив отказ, он напал на неё: избил и попытался задушить руками, а затем стянул шею верёвкой. Убедившись, что жертва не подаёт признаков жизни, преступник разбудил друга.

Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанёс своему товарищу не менее шести ударов ножом в жизненно важные органы. После этого он скрылся с места происшествия.

Придя в себя, женщина обнаружила своего сожителя, истекающего кровью на полу. Она вызвала скорую помощь, однако медики не смогли спасти мужчину — он скончался в больнице от полученных ранений. Сама потерпевшая выжила.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения он ещё полтора года будет находиться под ограничением свободы.

Также суд удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда: 1 млн рублей взыскано в пользу матери погибшего, 500 тысяч рублей — в пользу выжившей женщины.

На данный момент приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее уфимец избил сожительницу табуретом.