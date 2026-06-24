Двое жителей Башкирии убили знакомого из-за пепла сигареты

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в августе 2025 года обвиняемые находились в гостях в квартире дома по улице Летчиков, где совместно с хозяином квартиры и другими знакомыми распивали алкоголь. Во время застолья между фигурантами и еще одним гостем произошла ссора, в связи с тем, что мужчина стряхнул сигаретный пепел на пол.
Двое пьяных мужчин жестоко избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Кроме того, в декабре 2025 года во время расследования 32-летний обвиняемый, находясь в кабинете следственного изолятора во время ознакомления с материалами уголовного дела, решил помешать расследованию, уничтожив постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы тела потерпевшего.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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