В Уфе предприниматель ответит в суде за увечья рабочего

Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в конце 2024 года между одной из уфимских школ и обвиняемым был заключен договор на выполнение капитального ремонта кровли учебного заведения. Для проведения высотных работ предприниматель нанял местного жителя. При этом фигурант не провел для него обучение и инструктаж по методам работы и технике безопасности, не оформил наряд-допуск для работы на высоте, а также не обеспечил его средствами индивидуальной защиты.
Из-за несоблюдения правил безопасности днем 10 декабря 2024 года рабочий, выполняя демонтаж элементов старой кровли на крыше здания без использования страховочной привязи, приблизился к краю, поскользнулся и упал с высоты не менее 10 метров. При падении мужчина получил тяжелые сочетанные травмы головы, конечностей и позвоночника, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью.
Обвинительное заключение уже утвердили, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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