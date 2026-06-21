Жительница Башкирии лишилась 5 млн рублей, поверив в инвестирование

В отдел МВД по Уфимскому району обратилась 43-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, в период с марта по июнь текущего года в мессенджере ей поступали звонки и сообщения с неизвестных номеров.
По предварительным данным, незнакомцы представлялись «сотрудниками инвестиционной компании». В ходе диалога, злоумышленники предложили потерпевшей способ быстрого и легкого заработка. Предложение заинтересовало женщину, после чего мошенники отправили ей ссылку на приложение для скачивания и номер якобы персонального счета.
На протяжении нескольких месяцев мошенники убеждали гражданку в высокой прибыли, демонстрируя фиктивный рост. Доверившись «специалистам», потерпевшая выполняла указания аферистов. За время общения со злоумышленниками женщина перевела около 5 миллионов рублей, но дивидендов так и не получила. Когда заявительница решила вновь зайти в свой личный кабинет, он оказался заблокирован. Только тогда она поняла, что стала жертвой обмана.
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