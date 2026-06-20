Водителя из Башкирии лишили машины и свободы

В Башкирии 29-летнего водителя Бижбулякского района строго наказали за пьяную езду, сообщили в республиканской прокуратуре. Его «Ладу Гранту» изъяли в доход государства, а самого отправили в колонию-поселение на год, при этом лишив права управлять транспортом на 2 с половиной года после выхода оттуда. В феврале молодого человека задержала ДПС нетрезвым за рулём и без удостоверение — документ отняли за предыдущую поездку подшофе.

Ранее сообщали: водитель избил автоинспектора за предложение подышать в алкометр.