Водителя из Башкирии лишили машины и свободы

В Башкирии 29-летнего водителя Бижбулякского района строго наказали за пьяную езду, сообщили в республиканской прокуратуре. Его «Ладу Гранту» изъяли в доход государства, а самого отправили в колонию-поселение на год, при этом лишив права управлять транспортом на 2 с половиной года после выхода оттуда. В феврале молодого человека задержала ДПС нетрезвым за рулём и без удостоверение — документ отняли за предыдущую поездку подшофе.
Ранее сообщали: водитель избил автоинспектора за предложение подышать в алкометр.
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