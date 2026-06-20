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17:48 (UTC+5), 20 Июня 2026

В Уфе собака чуть не утопила хозяйку

Фото: УГЗ Уфы | соцсети
Элина Ахметова

19-летнюю девушку сегодня спасли дежурные спасатели на косе возле пляжа «Солнечный» в Уфе. Она поплыла сразу следом за своей большой собакой, которая кинулась в воду за игрушкой-кольцом. Обе быстро оказались под влиянием сильного течения — и девушку, и её питомицу стало затягивать на глубину.  Испуганная собака стала карабкаться прямо на голову хозяйке, а та начала захлёбываться. К счастью, спасатели заметили барахтающуюся парочку и поспешили на помощь на катере.

Кстати, на том же пляже днём ранее аналогичный случай (также закончившийся благополучно) произошёл с 41-летней женщиной. Она, решив заплыть за буйки и оказавшись на глубине в сильном течении, запаниковала и стала изо всех сил бороться с течением, рискуя быстро лишиться остатка сил.

«Песчаная коса за пределами пляжей смертельно опасна. Рельеф дна там не проверен. Шаг в сторону — и вы можете оказаться в яме с водоворотом. Помните, что большая собака — большой риск для плывущего человека. Другая большая ошибка — бороться с течением. Перевернитесь на спину, чтобы восстановить дыхание, удерживайте себя на воде и громко зовите на помощь», — посоветовали в Управлении гражданской защиты Уфы.

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