Жительницу Уфы осудят за использование найденной банковской карты

Жительница Уфы, обнаружившая банковскую карту и расплатившаяся ею, предстанет перед судом. Ранее в полицию обратилась 57-летняя горожанка с заявлением о хищении 18 тысяч рублей с ее банковского счета, сообщает МВД по РБ.

Потерпевшая, которая одна воспитывает двоих детей, пояснила, что потеряла карту при посещении банкомата. Отвлекшись на ребенка во время снятия наличных, она забыла извлечь карту из устройства. Пропажу женщина обнаружила лишь спустя несколько дней. Обратившись в банк, она узнала, что с ее счета были списаны средства посредством бесконтактной оплаты.

Сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя уфимка. В ходе допроса она пояснила, что нашла банковскую карту и использовала ее для покупок в продуктовых и других магазинах, приобретая товары для личных нужд.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.