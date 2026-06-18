В Нижнем Новгороде на беременную женщину упал забор

По информации pravda-nn.ru, конструкция не была закреплена. В АО «Моспроект‑3» уточнили, что причиной ЧП стал шквалистый ветер, который 16 июня частично обрушил временные ограждения с баннерами.

От удара беременная женщина упала на землю, почувствовав резкую боль. О ее состоянии не сообщается.

ГУММиД проведет проверку соблюдения техники безопасности — при выявлении нарушений генподрядчику грозит штраф. Делом занимается следственный комитет России.

Ранее в Уфе электровелосипедист сбил школьника на самокате.