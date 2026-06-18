В Башкирии врачи спасли жизнь женщины после шестой беременности

Жительница Сибая рожала шестого ребёнка и не состояла на учёте по беременности, из-за чего возможные риски заранее не отслеживались. Во время родов у неё развилось тяжёлое осложнение.
Как пояснили «Башинформу» в минздраве РБ, пациентка поступила в МПЦ города Сибая в тяжелом состоянии. На учёте по беременности не состояла. Экстренно была организована эвакуация санавиацией в РКПЦ. После оказания необходимой медицинской помощи состояние пациентки улучшилось.
Состояние ребенка в минздраве не комментируют, поскольку женщина на учёте по беременности не состояла.
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