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11:08 (UTC+5), 18 Июня 2026

Суд отказал экс‑владельцам «Госстроя» в оспаривании долгов

Речь идет о деле по банкротству компании «Зеленая роща», которая возводила жилой комплекс «Московский» в Уфе.

Фото: СК по РБ | пресс-служба
Лилия Мензорова

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности Кирилла и Татьяны Бадиковых, Игоря Тюрина, Павла Степанова и связанных с ними компаний. Соответствующий документ есть в распоряжении агентства «Башинформ».

Речь идет о деле по банкротству компании «Зеленая роща», которая возводила жилой комплекс «Московский» в Уфе.

Согласно постановлению, суд решил, что средства дольщиков и активы группы компаний «Госстрой» выводились через аффилированные структуры, а обязательства по строительству ЖК так и не были выполнены. При вынесении решения суд также учел вступивший в силу приговор по уголовному делу о хищении 2,3 млрд рублей у дольщиков «Госстроя».

Напомним, в конце 2025 года Верховный суд Башкирии ужесточил наказание фигурантам дела: Кирилл Бадиков приговорен к восьми годам колонии, Игорь Тюрин – к семи годам, Павел Степанов – к шести годам лишения свободы. Также был увеличен размер взысканной с осужденных денежной суммы в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевших до 100 тысяч рублей.

Также «Башинформ» сообщал о том, что более тысячи дольщиков уже получили компенсации на сумму более 4 млрд рублей. 

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