В Уфе водителя и пассажира оштрафовали за опасный трюк ‎

На одном из новостных телеграм-каналов Уфы сотрудники ГАИ выявили видеоролик, на котором пассажир автомобиля «БМВ» совершает опасные действия: выбрался из люка автомобиля, чем создал угрозу безопасности дорожного движения для себя и других участников движения. ‎

В течение суток личность водителя и пассажира автомобиля были установлены, оба лица привлечены к административной ответственности.