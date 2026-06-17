В Уфе должник сам помог приставам арестовать свой Range Rover

По данным республиканской службы судебных приставов, 26-летний местный житель, накопивший долг более 200 тысяч рублей за 140 нарушений ПДД, приехал на встречу с судебными приставами на своём Range Rover. Пока должник уверял пристава в нежелании платить, последний наложил арест на автомобиль.

Потеря машины мгновенно изменила позицию мужчины: он пообещал немедленную оплату штрафа и поспешил в банк. Вернуть Range Rover хозяин смог только через четыре дня, после погашения всей задолженности.