Челябинская «колдунья» получила 5 лет колонии

По данным 1obl.ru, женщина размещала в соцсетях рекламу экстрасенсорных услуг, обещая бесплатный обряд. Однако затем она требовала деньги за «дорогие материалы» и запугивала клиентов «негативными последствиями» в случае отказа.

Установлено, что мошенница обманула 13 человек из разных регионов России, выманив у них свыше 1,5 млн рублей. Суд приговорил ее к 5 годам колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме.

Ранее в Башкирии «гадалку» судили за мошенничество на 2,8 млн.