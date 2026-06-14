МЧС Башкирии опровергло информацию о пожаре в зилаирской больнице

В экстренных службах Башкирии официально опровергли сведения о возгорании в Зилаирской больнице. Как сообщили в МЧС, пожар произошёл на территории частного домовладения — горел гараж. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Информация о пожаре в медицинском учреждении не соответствует действительности.