В пригороде Агидели потушили горящее поле

В госкомитете РБ по ЧС опубликовали актуальную информацию об оперативной обстановке в регионе. По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрирован один случай загорания сухой растительности в городе Агидели.

«Пожар потушен», — говорится в сообщении.

Всего с начала 2026 года возникло 13 очагов лесных пожаров на общей площади более 86 гектаров и 194 загорания сухой растительности на общей площади более 328 гектаров.