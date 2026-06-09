В Уфе вынесли приговор виновнику аварии, в которой погибла девочка

В Уфе осудили 23-летнего парня, который насмерть переехал девочку-подростка. Напомним, трагедия произошла в феврале прошлого года на пересечении улицы Галле и проспекта Октября. Водитель «Лады Гранты» сбил школьницу, которая переходила по «зебре». Судя по видео с камер наблюдения, отечественная легковушка не сбавила скорость перед пешеходным переходом.

Пострадавшую экстренно увезли в больницу, но спасти ее не удалось. Спустя час она скончалась.

Советский районный суд признал 23-летнего водителя виновным и назначил два года колонии-поселения с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.