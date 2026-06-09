В Уфе молодой дроппер заработал 2,5 тысячи рублей и уголовную статью

В Уфе под суд пойдет 20-летний дроппер. По данным прокуратуры, в декабре прошлого года в мессенджере молодому человеку поступило предложение от неизвестного лица – за деньги представить доступ к банковскому счету и карте. Уфимец согласился.
Через мобильное приложение он направил заявку на смену номера телефона, с помощью которого третьи лица получили доступ к счету и карте. За свою «работу» фигурант уголовного дела получил 2,5 тысячи рублей.
На дроппера возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение и направила дело мировому судье для рассмотрения по существу.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что с июля прошлого года в России ужесточили уголовную ответственность за дропперство. Теперь передача реквизитов расценивается как легализация средств, незаконный оборот платежей, мошенничество и наказывается лишением свободы до 6-7 лет. При этом именно на дропперов возлагается возмещение ущерба. «Авторы» мошенничества и получатели переводов остаются неизвестными.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.