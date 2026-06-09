В Уфе молодой дроппер заработал 2,5 тысячи рублей и уголовную статью

В Уфе под суд пойдет 20-летний дроппер. По данным прокуратуры, в декабре прошлого года в мессенджере молодому человеку поступило предложение от неизвестного лица – за деньги представить доступ к банковскому счету и карте. Уфимец согласился.

Через мобильное приложение он направил заявку на смену номера телефона, с помощью которого третьи лица получили доступ к счету и карте. За свою «работу» фигурант уголовного дела получил 2,5 тысячи рублей.

На дроппера возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение и направила дело мировому судье для рассмотрения по существу.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что с июля прошлого года в России ужесточили уголовную ответственность за дропперство. Теперь передача реквизитов расценивается как легализация средств, незаконный оборот платежей, мошенничество и наказывается лишением свободы до 6-7 лет. При этом именно на дропперов возлагается возмещение ущерба. «Авторы» мошенничества и получатели переводов остаются неизвестными.