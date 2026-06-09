В Уфе хозяин питбуля натравил его на случайного прохожего – видео

Накануне ночью в Черниковке произошел конфликт между собаковладельцем и компанией молодых людей. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что мужчина, выгуливающий пса, сделал компании замечание за шум, а те отреагировали агрессивно. Началась словесная перепалка.

В какой-то момент владелец питбуля, ранее судимый 45-летний уфимец, снял с животного намордник и скомандовал «Взять». На кадрах видно, что пес вгрызся в ногу пострадавшего так, что даже хозяин не сразу смог его оттащить.

Свидетели конфликта вызвали полицейских. Всех участников инцидента задержали и доставили в отдел полиции. Среди задержанных – трое жителей Ярославля в возрасте от 25 до 27 лет, а также хозяин питбуля.

«По данному факту следственным подразделением отдела полиции №2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («хулиганство»). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Ранее в Уфе оштрафовали хозяйку американского булли, который напал на ребенка.