Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+14 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:01 (UTC+5), 09 Июня 2026

В Уфе хозяин питбуля натравил его на случайного прохожего – видео

Фото: Скриншот | видео ТГ-канала Ufa_rb
Ляйсан Закирова

Накануне ночью в Черниковке произошел конфликт между собаковладельцем и компанией молодых людей. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что мужчина, выгуливающий пса, сделал компании замечание за шум, а те отреагировали агрессивно. Началась словесная перепалка.

В какой-то момент владелец питбуля, ранее судимый 45-летний уфимец, снял с животного намордник и скомандовал «Взять». На кадрах видно, что пес вгрызся в ногу пострадавшего так, что даже хозяин не сразу смог его оттащить.

Свидетели конфликта вызвали полицейских. Всех участников инцидента задержали и доставили в отдел полиции. Среди задержанных – трое жителей Ярославля в возрасте от 25 до 27 лет, а также хозяин питбуля.

«По данному факту следственным подразделением отдела полиции №2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ («хулиганство»). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Ранее в Уфе оштрафовали хозяйку американского булли, который напал на ребенка.

Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru