Радий Хабиров потребовал разобраться в причинах страшной аварии в Башкирии

Глава Башкирии потребовал разобраться в причинах страшной аварии, которая унесла жизнь двоих детей и двоих взрослых. Напомним, ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» вблизи села Кашкалаши Благоварского района. «КамАЗ» столкнулся с иномаркой. К ликвидации последствий аварии привлекли 10 единиц техники. По словам министра транспорта региона Любови Минаковой, предварительно, виноват водитель большегруза.

«Идет разбирательство. Погибли двое взрослых и двое малолетних детей. По предварительной информации, произошел наезд грузовика на легковой автомобиль», – прокомментировала Любовь Минакова.