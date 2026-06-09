На Восточном выезде в Уфе водитель врезался в ограждения

На Восточном выезде Уфы водитель автомобиля Fiat, который ехал в сторону трассы М-5 «Урал», не справился с управлением и врезался во временные дорожные барьеры. На место происшествия приехал экипаж ГАИ. Сам водитель в аварии не пострадал, поэтому после оформления всех протоколов он продолжил движение своим ходом, сообщили в транспортной дирекции РБ.

Ранее на трассе М-5 столкнулись грузовой и легковой автомобили, пострадали люди.