За прошедшие сутки на территории Башкирии в лесу потерялось два человека

Как сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС, в Нуримановском районе мужчина заблудился в лесу. В Гафурийском районе мужчина утром уехал на квадроцикле и пропал в лесу.
К счастью, все были найдены самостоятельно и в медицинской помощи не нуждались.
В ведомстве напомнили: прежде чем отправиться в лес, надо сообщить близким свой маршрут и примерное время возвращения, взять с собой заряженный телефон или другое средство связи. Если поняли, что заблудились — звонить 112 и оставаться на месте.
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