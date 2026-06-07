За прошедшие сутки на территории Башкирии в лесу потерялось два человека

Как сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС, в Нуримановском районе мужчина заблудился в лесу. В Гафурийском районе мужчина утром уехал на квадроцикле и пропал в лесу.

К счастью, все были найдены самостоятельно и в медицинской помощи не нуждались.

В ведомстве напомнили: прежде чем отправиться в лес, надо сообщить близким свой маршрут и примерное время возвращения, взять с собой заряженный телефон или другое средство связи. Если поняли, что заблудились — звонить 112 и оставаться на месте.