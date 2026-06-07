В Уфе выявили восемь нетрезвых водителей за рулём

Было проверено более 200 автомобилей и каждый водитель. 8 из них находились за рулём в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.

Всего составлено более 50 административных материалов за нарушение правил дорог.

«Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения — проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию о данном факте по телефону горячей линии МВД по РБ: 8(347) 279-32-92, также в мессенджере телеграм @GIBDDRB_02bot», — обратились в госавтоинспекции Уфы.