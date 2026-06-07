В Уфе разыскивают пропавшую более двух недель назад женщину

В Уфе пропала 45-летняя Морозова Наталья Павловна.

Как сообщают волонтеры поискового отряда Лиза Алерт Башкортостан, 22 мая 2026 года она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета в тёмную футболку, черные лосины и белые кроссовки.

Контактный телефон: 8-800-700-54-52 или 112.