В Башкирии задержали ловивших рыбу сетями рыбаков

Как сообщает пресс-служба МВД РБ, одним из наиболее значимых случаев стало задержание гражданина на реке Белой вблизи села Серменево. Он использовал рыболовную сеть (косынку).
Также на реке Белой, в районе Белорецка, сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких нарушителей. Один из них был пойман с сетью. В другом случае задержан гражданин, который с помощью косынки выловил рыбу породы подуст.
Еще один задержанный на реке Белой не смог продемонстрировать улов, однако его сеть была изъята. На реке Нура, протекающей в окрестностях Белорецка, также зафиксирован случай нарушения правил рыболовства.
Наиболее масштабное нарушение выявлено на реке Белой возле улицы Маяковского в Белорецке. Здесь сотрудники полиции задержали гражданина, который использовал косынку. В результате операции изъято 37 рыб: 32 плотвы, щука, окунь и три голавля. Также изъяты две косынки.
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