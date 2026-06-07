В Башкирии задержали ловивших рыбу сетями рыбаков

Как сообщает пресс-служба МВД РБ, одним из наиболее значимых случаев стало задержание гражданина на реке Белой вблизи села Серменево. Он использовал рыболовную сеть (косынку).

Также на реке Белой, в районе Белорецка, сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких нарушителей. Один из них был пойман с сетью. В другом случае задержан гражданин, который с помощью косынки выловил рыбу породы подуст.

Еще один задержанный на реке Белой не смог продемонстрировать улов, однако его сеть была изъята. На реке Нура, протекающей в окрестностях Белорецка, также зафиксирован случай нарушения правил рыболовства.

Наиболее масштабное нарушение выявлено на реке Белой возле улицы Маяковского в Белорецке. Здесь сотрудники полиции задержали гражданина, который использовал косынку. В результате операции изъято 37 рыб: 32 плотвы, щука, окунь и три голавля. Также изъяты две косынки.