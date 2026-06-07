Житель Башкирии уснул в бане с открытым телефоном и лишился денег

У 38-летнего мужчины с банковского счёта пропали 45 тысяч рублей. С его слов, кража произошла во время отдыха в бане, где собралась компания знакомых. Среди гостей были две жительницы Благовещенска, 25 и 29 лет. В ходе застолья мужчина уснул, оставив на столе разблокированный мобильный телефон.

По предварительным данным, женщины решили воспользоваться ситуацией. Пока одна из них отвлекала остальных присутствующих, вторая взяла телефон хозяина и через банковское приложение перевела деньги на банковские счета своих дочерей. Всего таким способом с банковского счёта мужчины было списано 45 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили обстоятельства произошедшего и доставили подозреваемых в отдел полиции. Женщины признали свою вину.

Установлено, что похищенные деньги были потрачены на продукты питания, покупки для детей, а также личные нужды. В настоящее время часть ущерба уже возмещена — потерпевшему возвращено 25 тысяч рублей. Оставшуюся сумму подозреваемые обязуются возместить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.