В озере Башкирии вместе с автомобилем утонул рыбак

Около четырёх часов утра двое мужчин на автомобиле «Шевроле Нива» поехали на рыбалку. В темноте водитель не заметил склон, и машина съехала в озеро.
Пассажиру удалось самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля. 42-летний водитель выбраться не смог.
Водолазы обнаружили тело погибшего в салоне автомобиля и подняли его на берег.
Также сегодня, но уже в Аскинском районе обнаружили утонувшего мужчину. Три дня назад он пропал по дороге домой из магазина. За время поисковых работ спасатели обследовали три озера.
«Сегодня в ходе водолазных работ пропавший был обнаружен в водоёме на глубине около пяти метров, в десяти метрах от берега», — констатировали в госкомитете РБ по ЧС.
Спасатели советуют: чтобы избежать подобных трагедий, не передвигайтесь вблизи водоёмов в тёмное время суток, особенно по незнакомой местности. Не подъезжайте на автомобиле вплотную к береговой линии, где возможны обрывы, размывы грунта и скрытые склоны. Если предстоит путь рядом с водоёмом, заранее сообщите близким маршрут и предполагаемое время возвращения.
Ранее в Дёмском районе Уфы мужчина нырнул в озеро на глазах у очевидцев и не вынырнул, сообщал Башинформ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.