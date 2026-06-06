В озере Башкирии вместе с автомобилем утонул рыбак

Около четырёх часов утра двое мужчин на автомобиле «Шевроле Нива» поехали на рыбалку. В темноте водитель не заметил склон, и машина съехала в озеро.

Пассажиру удалось самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля. 42-летний водитель выбраться не смог.

Водолазы обнаружили тело погибшего в салоне автомобиля и подняли его на берег.

Также сегодня, но уже в Аскинском районе обнаружили утонувшего мужчину. Три дня назад он пропал по дороге домой из магазина. За время поисковых работ спасатели обследовали три озера.

«Сегодня в ходе водолазных работ пропавший был обнаружен в водоёме на глубине около пяти метров, в десяти метрах от берега», — констатировали в госкомитете РБ по ЧС.

Спасатели советуют: чтобы избежать подобных трагедий, не передвигайтесь вблизи водоёмов в тёмное время суток, особенно по незнакомой местности. Не подъезжайте на автомобиле вплотную к береговой линии, где возможны обрывы, размывы грунта и скрытые склоны. Если предстоит путь рядом с водоёмом, заранее сообщите близким маршрут и предполагаемое время возвращения.

Ранее в Дёмском районе Уфы мужчина нырнул в озеро на глазах у очевидцев и не вынырнул, сообщал Башинформ.