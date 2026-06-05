В Башкирии на берегу реки нашли холодильник с трупом мужчины

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по РБ и МВД по РБ, в декабре 2025 года обвиняемый в компании знакомых распивал спиртные напитки в одной из квартир в городе Салавате. Во время застолья между фигурантом и его 67-летним знакомым произошел бытовой конфликт, переросший в драку.

Пьяный мужчина нанес оппоненту множественные удары по различным частям тела руками. От полученных увечий потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый вместе со знакомым приобрел старый холодильник, поместил туда тело погибшего, после чего заказал доставку груза на арендованном автомобиле на окраину города, оставив его на берегу реки Белой недалеко от садового товарищества.

Тело погибшего нашли местные жители в мае 2026 года. Проведенной дактилоскопической экспертизой личность потерпевшего удалось идентифицировать.

Благодаря слаженной работе следователей и криминалистов СК совместно с оперативными сотрудниками МВД был установлен круг общения мужчины, а также получилось выяснить, где и в чьей компании его видели в последний раз. Вскоре обвиняемый был задержан.