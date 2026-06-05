В Башкирии машинист крана упал с четырехметровой высоты

В Учалинском районе машинист крана сорвался с высоты и получил тяжелую травму. Инцидент произошел 29 мая на территории вспомогательной службы горного цеха АО «Уральские камни». 55-летний машинист крана упал с высоты четырёх метров. Пострадавшего с тяжёлой сочетанной травмой госпитализировали в районную больницу.

Гострудинспекция приступила к расследованию несчастного случая.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфимском районе рабочего прижало автоматическим укладчиком.