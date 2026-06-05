Двое уфимцев создали интернет-магазин по сбыту наркотиков

Давлекановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей города по статье «незаконный сбыт наркотических средств и покушение на него».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в декабре 2023 года мужчины создали интернет-магазин по продаже наркотических средств. Они приобретали запрещенные вещества у неизвестных лиц, после чего размещали их в тайники на территории городов Уфа и Давлеканово, Буздякского, Давлекановского и Чишминского районов республики. Кроме того, в интернете злоумышленники публиковали информацию для вовлечения других лиц в свой преступный бизнес.

Их противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, наркотики изъяли.



Подсудимые частично признали вину. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев и 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.