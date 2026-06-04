В Уфе напавший на гимназию подросток останется под домашним арестом

Подросток, напавший на гимназию, останется под домашним арестом до 3 августа. Об этом «Башинформу» сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

Напомним, ЧП произошло 3 февраля около 11 часов. Один из учеников 9 класса прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. После того, как сработала тревожная кнопка, на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, полиции и других экстренных служб. Школьник не сопротивлялся задержанию. Подросток рассказал министру МВД Башкирии Александру Воронежскому, что готовился к нападению несколько недель. Он понимал, что пластмассовым автоматом нельзя нанести серьезные увечья, он якобы хотел только «припугнуть».

В гимназию после случившегося лично приехал Глава Башкирии. Он потребовал уволить директора школы, если выяснятся, что были факты буллинга. Вскоре руководитель образовательного учреждения ушла с поста.

Следком Башкирии возбудил уголовные дела. На самого подростка по статье «Покушение на убийство» и по статье «Халатность» на руководство школы.

Кроме того, подростку, который напал с ножом на общежитие медвуза в Уфе, продлили арест в СИЗО до 7 августа, заявили в объединённой пресс-службе судов РБ. Как информировал «Башинформ», Следком Башкирии возбудил уголовное дело о покушении на убийство и нападении на полицейских. Фигурант — устроивший поножовщину 15-летний подросток, который ранил и себя. После инцидента в больницах находились пять человек: трое в состоянии средней степени тяжести, двое — легкой степени тяжести. Всем им была оказана необходимая медпомощь.