Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:29 (UTC+5), 02 Июня 2026

В колонии Башкирии осужденный выстроил криминальную иерархию

В Стерлитамаке суд в отношении группы лиц в возрасте от 38 до 46 лет вынес приговор за организацию и участие в деятельности экстремистской организации, за её финансирование, а также за вымогательство.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, один из подсудимых, отбывая наказание в исправительной колонии, организовал на ее территории запрещенную ячейку. Он занял неформальную руководящую должность, выстроил в колонии преступную иерархическую систему. Занимая в ней высшее положение на подконтрольной ему территории, он пропагандировал «воровские идеи», сплачивал под ними лиц криминальной направленности, продолжал пропаганду криминальной субкультуры, отбывая наказание и не соблюдая правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Подсудимые, используя личный авторитет среди осужденных, вовлекали новых членов, а также вели беседы с осужденными для продолжения противоправной деятельности запрещенной организации, в том числе о необходимости внесения денег для материальной поддержки представителям криминального мира, осуществляли сбор средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации. Также они совершили в отношении двух осужденных колонии вымогательства с применением насилия, организованной группой.

Приговором суда подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 3 месяцев до 8 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В солидарном порядке постановлено взыскать с осужденных в собственность РФ деньги – более 3 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Башкирии грабитель в маске отправился за решетку.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru