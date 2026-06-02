В колонии Башкирии осужденный выстроил криминальную иерархию

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, один из подсудимых, отбывая наказание в исправительной колонии, организовал на ее территории запрещенную ячейку. Он занял неформальную руководящую должность, выстроил в колонии преступную иерархическую систему. Занимая в ней высшее положение на подконтрольной ему территории, он пропагандировал «воровские идеи», сплачивал под ними лиц криминальной направленности, продолжал пропаганду криминальной субкультуры, отбывая наказание и не соблюдая правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.

Подсудимые, используя личный авторитет среди осужденных, вовлекали новых членов, а также вели беседы с осужденными для продолжения противоправной деятельности запрещенной организации, в том числе о необходимости внесения денег для материальной поддержки представителям криминального мира, осуществляли сбор средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации. Также они совершили в отношении двух осужденных колонии вымогательства с применением насилия, организованной группой.

Приговором суда подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет 3 месяцев до 8 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. В солидарном порядке постановлено взыскать с осужденных в собственность РФ деньги – более 3 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

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