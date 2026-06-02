В Башкирии нашли утонувшего на реке Уреш рыбака

«Башинформ» ранее сообщал, что трагедия на водоёме произошла 11 мая недалеко от деревни Седяш-Нагаево. Напомним, в тот день трое мужчин ловили рыбу с лодки. В какой-то момент судно перевернулось. Двоим рыбакам удалось самостоятельно добраться до берега и спастись. Их товарищ из воды не выбрался.
На протяжении нескольких недель акваторию реки ежедневно обследовали спасатели и водолазы ведомства. Сегодня, 2 июня, тело погибшего обнаружено. Оно находилось на дне в 70 метрах от береговой линии.
Подобные трагические случаи происходят каждый год, поэтому спасатели призывают жителей республики строго соблюдать правила безопасности на воде:
«Не выходите на воду в состоянии алкогольного опьянения — это одна из главных причин гибели людей. Обязательно используйте спасательный жилет — он может спасти жизнь даже при неожиданном падении за борт. Трезво оценивайте погодные условия: ветер, дождь и туман многократно повышают риск происшествий. Будьте аккуратны в лодке: не перегружайте судно, избегайте резких движений и не пытайтесь вставать в полный рост во время движения».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.