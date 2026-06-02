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17:59 (UTC+5), 02 Июня 2026

В Башкирии нашли утонувшего на реке Уреш рыбака

Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС нашли мужчину, утонувшего во время рыбалки на реке Уреш в середине мая.

Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС | МАКС
Эдуард Кускарбеков

«Башинформ» ранее сообщал, что трагедия на водоёме произошла 11 мая недалеко от деревни Седяш-Нагаево. Напомним, в тот день трое мужчин ловили рыбу с лодки. В какой-то момент судно перевернулось. Двоим рыбакам удалось самостоятельно добраться до берега и спастись. Их товарищ из воды не выбрался.

На протяжении нескольких недель акваторию реки ежедневно обследовали спасатели и водолазы ведомства. Сегодня, 2 июня, тело погибшего обнаружено. Оно находилось на дне в 70 метрах от береговой линии.

пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС МАКСпресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС МАКС
Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС | МАКС
пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС МАКСпресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС МАКС
Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС | МАКС

Подобные трагические случаи происходят каждый год, поэтому спасатели призывают жителей республики строго соблюдать правила безопасности на воде:

«Не выходите на воду в состоянии алкогольного опьянения — это одна из главных причин гибели людей. Обязательно используйте спасательный жилет — он может спасти жизнь даже при неожиданном падении за борт. Трезво оценивайте погодные условия: ветер, дождь и туман многократно повышают риск происшествий. Будьте аккуратны в лодке: не перегружайте судно, избегайте резких движений и не пытайтесь вставать в полный рост во время движения».

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