В Башкирии нашли утонувшего на реке Уреш рыбака

«Башинформ» ранее сообщал, что трагедия на водоёме произошла 11 мая недалеко от деревни Седяш-Нагаево. Напомним, в тот день трое мужчин ловили рыбу с лодки. В какой-то момент судно перевернулось. Двоим рыбакам удалось самостоятельно добраться до берега и спастись. Их товарищ из воды не выбрался.

На протяжении нескольких недель акваторию реки ежедневно обследовали спасатели и водолазы ведомства. Сегодня, 2 июня, тело погибшего обнаружено. Оно находилось на дне в 70 метрах от береговой линии.