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18:00 (UTC+5), 01 Июня 2026

В Башкирии в День пограничника в ДТП погиб мужчина и сгорел его дом

Фото: пресс-служба администрации Кармаскалинского района | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Трагически закончился праздник для компании мужчин, отмечавших День пограничника на участке в садовом товариществе «Яблонька» в Кармаскалинском районе.

Как сообщили в администрации муниципалитета, мужчины в нетрезвом состоянии решили поехать на автомобиле Renault Logan в сторону деревни Орловка. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Но трагедия на этом не закончилась. Спустя некоторое время после ДТП загорелся бревенчатый садовый дом, принадлежавший погибшему. Огонь полностью уничтожил строение.

Ранее в Уфе сгорел пассажирский автобус.

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