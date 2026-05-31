В Уфе суд оценит ущерб от благоустройства в Непейцевском дендропарке

Прокуратура подала в суд на городские власти и подрядчика из-за работ по благоустройству в Непейцевском дендропарке в Уфе.

Как следует из сообщения Советского районного суда столицы, на особо охраняемой природной территории парка ведутся строительные работы – устанавливают детские и спортивные площадки, оборудуют парковку для машин и прокладывают беговые дорожки.

Напомним, Непейцевский дендропарк имеет статус памятника природы, здесь растут сотни уникальных деревьев и кустарников. Проводить такие работы здесь можно, но только при строгом соблюдении природоохранного законодательства.

По мнению прокуратуры, благоустройство ведется с нарушением законов об охране природы. Теперь суд должен будет разобраться в ситуации и решить, кто должен возместить причиненный экологический ущерб.

Как сообщало ранее агентство, благоустройство в Непейцевском дендропарке началось в октябре прошлого года.