В Башкирии щенок застрял между строительными плитами

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС вызволили щенка, застрявшего между строительными плитами.

Сегодня в Белорецке на строительной площадке магазина между плитами оказался бездомный щенок.

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета по ЧС, спасатели сразу же отправились на место происшествия. Используя специальное оборудование, они осторожно раздвинули плиты и освободили щенка. После этого щенка выпустили на свободу.

В подобных случаях надо звонить по номеру 112, напомнили в ведомстве.