В Башкирии на Красных скалах пострадал мужчина

На место прибыли спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Они сопроводили пострадавшего до автомобиля скорой медицинской помощи.
«Красные скалы в Нуримановском районе ежегодно привлекают туристов и отдыхающих. Однако живописные виды и сложный рельеф требуют особой осторожности. Практически каждый год здесь происходят несчастные случаи, связанные с падениями и травмами посетителей», — отметили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.
В ведомстве напомнили, что при посещении скальных участков и смотровых площадок необходимо соблюдать меры безопасности, не подходить близко к краю обрывов и внимательно следить за своими передвижениями.
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