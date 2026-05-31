В Башкирии на Красных скалах пострадал мужчина

На место прибыли спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Они сопроводили пострадавшего до автомобиля скорой медицинской помощи.

«Красные скалы в Нуримановском районе ежегодно привлекают туристов и отдыхающих. Однако живописные виды и сложный рельеф требуют особой осторожности. Практически каждый год здесь происходят несчастные случаи, связанные с падениями и травмами посетителей», — отметили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

В ведомстве напомнили, что при посещении скальных участков и смотровых площадок необходимо соблюдать меры безопасности, не подходить близко к краю обрывов и внимательно следить за своими передвижениями.