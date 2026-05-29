Экс-руководителю УФСИН Башкирии Дзюбе вынесли приговор

Ленинский районный суд Уфы 29 мая вынес приговор экс-начальнику УФСИН РФ по Башкирии Владиславу Дзюбе. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах, его приговорили к шести годам колонии общего режима и лишили звания генерал-майора внутренней службы. Дзюбу арестовали в зале суда. Постановление в законную силу пока не вступило.

Как информировал Башинформ, по версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый обратился к должностным лицам из числа руководящего состава управления с требованием организовать сбор денег в виде части премии на общую сумму не более 3 млн рублей, выплаченной подчиненным, для представительских нужд управления. Опасаясь негативных последствий по месту службы, должностные лица осуществили сбор денег в виде части денежной премии 68 подчиненных сотрудников в общем размере не менее 3,4 млн рублей, после чего, по указанию злоумышленника, передали для хранения ответственным лицам УФСИН.

Также сегодня вынесли приговор бывшему заместителю экс-начальника УФСИН РФ по РБ и главному экономисту ведомства. В зависимости от роли и степени участия каждого они также признаны виновными в превышении должностных полномочий и пособничестве в его совершении, заявили в пресс-службе СУ СКР по РБ. Экс-заместителя приговорили к 5 годам, а главного экономиста – к 4 годам лишения свободы. Всем осужденным надлежит отбывать наказание в колонии общего режима, также они лишены специальных званий и права занимать должности в органах исполнения наказания на сроки от 2 лет до 2 лет 6 месяцев. Ранее в отношении начальника финансово-экономического отдела также был вынесен обвинительный приговор.