В Уфе торопливый водитель «Кадиллака» едва не сбил пешеходов

В Уфе сотрудники ГАИ по видео в соцсетях нашли нарушителя ПДД, который едва не сбил пешеходов. Им оказался водитель автомобиля Cadillac, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили ролик, на котором водитель элитного автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на «встречку» и едва не сбил пешеходов, переходивших дорогу.

В кратчайшие сроки личность нарушителя была установлена. Им оказался местный житель. В беседе с инспекторами мужчина объяснил свое поведение сильной спешкой. В отношении нарушителя составлены административные материалы по четырём статьям КоАП РФ, предусматривающим наказание за управление автомобилем без полиса ОСАГО, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Очевидцы других нарушений ПДД могут сообщить о них по телефону доверия МВД по РБ: (347) 272-32-92 или в чат-бот госавтоинспекции GIBDDRB_02bot.

Ранее в госавтоинспекции сообщили, где в Башкирии пройдут сплошные проверки водителей.