В районе Башкирии 22-летний мужчина забил соседа молотком

В Нуримановском районе Башкирии 22-летний мужчина забил соседа молотком. По ходатайству следователя он заключен под стражу, сообщает СУ СК по РБ.

По версии следствия, 19 мая 2026 года фигурант употреблял спиртные напитки в гостях у своего нового 32-летнего соседа в селе Красная Горка. Во время распития между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. На следующий день обвиняемый, затаив обиду, вооружился молотком, вернулся домой к потерпевшему и нанес ему не менее пяти ударов по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

О содеянном обвиняемый самостоятельно сообщил в полицию и дождался приезда правоохранителей.

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