В Челябинской области «остеопат» сломал пациентке позвонок

Как сообщает 1obl.ru, в январе 2025 года женщина с болью в пояснице пришла к нему на сеанс мануальной терапии в обычную квартиру. «Специалист» нанес пациентке несколько ударов кулаком по позвоночнику, что привело к перелому отростка шейного позвонка.
Мужчине также запретили заниматься массажем и взыскали с него более 500 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшей.
Ранее в Башкирии пожарные сняли с крыши мужчину с переломанной ногой.
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