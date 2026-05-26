В Челябинской области «остеопат» сломал пациентке позвонок

Как сообщает 1obl.ru, в январе 2025 года женщина с болью в пояснице пришла к нему на сеанс мануальной терапии в обычную квартиру. «Специалист» нанес пациентке несколько ударов кулаком по позвоночнику, что привело к перелому отростка шейного позвонка.

Мужчине также запретили заниматься массажем и взыскали с него более 500 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшей.

Ранее в Башкирии пожарные сняли с крыши мужчину с переломанной ногой.