В Башкирии потушили возгорание сухой растительности

По данным оперативной информации госкомитета РБ по ЧС на утро 26 мая, за прошедшие сутки в Башкирии зарегистрирован один случай возгорания сухой растительности в Краснокамском районе. Пожар потушен.

Всего с начала 2026 года возникло 10 очагов лесных пожаров на общей площади более 83 гектаров и 177 случаев загорания сухой растительности на общей площади более 322 гектаров, сообщили в ведомстве.