В Башкирии на базе хранения нефтепродуктов произошел крупный пожар

На место оперативно выехали противопожарная служба госкомитета РБ по ЧС, огнеборцы МЧС России по РБ, а также пожарный поезд. Когда специалисты прибыли на место, происходило открытое горение 8 наземных горизонтальных резервуаров с последующим розливом.
Пожар ликвидировали. По данным госкомитета РБ по ЧС, в результате возгорания пострадал мужчина, 1974 года рождения. От госпитализации он отказался.
Причина пожара пока неизвестна.
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