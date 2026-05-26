В Башкирии на базе хранения нефтепродуктов произошел крупный пожар

На место оперативно выехали противопожарная служба госкомитета РБ по ЧС, огнеборцы МЧС России по РБ, а также пожарный поезд. Когда специалисты прибыли на место, происходило открытое горение 8 наземных горизонтальных резервуаров с последующим розливом.

Пожар ликвидировали. По данным госкомитета РБ по ЧС, в результате возгорания пострадал мужчина, 1974 года рождения. От госпитализации он отказался.

Причина пожара пока неизвестна.